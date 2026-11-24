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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Euronet Worldwide-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Euronet Worldwide-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 87.39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.144 Euronet Worldwide-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.11.2026 76.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67.11 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23.21 Prozent verringert.
Euronet Worldwide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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