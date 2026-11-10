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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Euronet Worldwide-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Das Euronet Worldwide-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Euronet Worldwide-Anteile bei 74.62 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Euronet Worldwide-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13.401 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 950.42 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Anteils am 09.11.2026 auf 70.92 USD belief. Mit einer Performance von -4.96 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich zuletzt auf 2.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Euronet Worldwide Inc.
Analysen zu Euronet Worldwide Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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