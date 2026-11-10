NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das Euronet Worldwide-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Euronet Worldwide-Anteile bei 74.62 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Euronet Worldwide-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13.401 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 950.42 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Anteils am 09.11.2026 auf 70.92 USD belief. Mit einer Performance von -4.96 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Euronet Worldwide belief sich zuletzt auf 2.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch