Euronet Worldwide Aktie 602878 / US2987361092
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Euronet Worldwide von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren Euronet Worldwide-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 10 Jahren wurden Euronet Worldwide-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 77.74 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Euronet Worldwide-Aktie investiert, befänden sich nun 12.863 Euronet Worldwide-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 907.51 USD, da sich der Wert einer Euronet Worldwide-Aktie am 17.08.2026 auf 70.55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9.25 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Euronet Worldwide eine Börsenbewertung in Höhe von 2.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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