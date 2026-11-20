Am 20.11.2021 wurde das ESCO Technologies-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 94.04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.063 ESCO Technologies-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 237.15 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 19.11.2026 auf 223.02 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 137.15 Prozent angezogen.

Der Marktwert von ESCO Technologies betrug jüngst 7.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch