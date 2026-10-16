NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ESCO Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das ESCO Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 103.34 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9.677 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 2’445.04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 252.67 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 144.50 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von ESCO Technologies bezifferte sich zuletzt auf 8.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch