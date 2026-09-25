NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ESCO Technologies-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 76.71 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ESCO Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 13.036 ESCO Technologies-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’499.15 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Papiers am 24.09.2026 auf 268.42 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 249.92 Prozent vermehrt.

ESCO Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch