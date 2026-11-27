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27.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren ESCO Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 27.11.2016 wurden ESCO Technologies-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ESCO Technologies-Aktie bei 56.50 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die ESCO Technologies-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.699 ESCO Technologies-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 3’771.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213.09 USD belief. Mit einer Performance von +277.15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für ESCO Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 6.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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