NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Erie Indemnity-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity am 21.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 5.56 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 7.13 Prozent an. 254.28 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Erie Indemnity-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 7.06 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Letztlich notierte die Erie Indemnity-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 253.85 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Erie Indemnity-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 1.94 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1.26 Prozent.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Erie Indemnity-Aktienkurs via NASDAQ 11.83 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 15.65 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Erie Indemnity

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 5.85 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2.30 Prozent ansteigen.

Grunddaten der Erie Indemnity-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Erie Indemnity beläuft sich aktuell auf 11.794 Mrd. USD. Das Erie Indemnity-KGV beläuft sich aktuell auf 27.00. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Erie Indemnity auf 4.068 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 10.69 USD aus.

Redaktion finanzen.ch