Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’095 -0.3%  SPI 18’524 -0.4%  Dow 49’567 0.9%  DAX 24’231 -0.2%  Euro 0.9178 0.1%  EStoxx50 5’918 -0.2%  Gold 4’739 0.6%  Bitcoin 61’852 3.8%  Dollar 0.7825 0.2%  Öl 100.5 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998ABB1222171Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Phoenix Mecano-Aktie höher: Leichtes Umsatzplus im ersten Quartal
Schindler-Aktie: Organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal erwartet
LLB-Aktie fällt dennoch: Moody's erhöht Depositenrating
S&P 500-Titel US Bancorp-Aktie: Über diese Dividende können sich US Bancorp-Anleger freuen
NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Erie Indemnity-Aktionäre freuen
Suche...
Plus500 Depot

Erie Indemnity Aktie 285347 / US29530P1021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dividendenanpassung 22.04.2026 16:36:22

NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Erie Indemnity-Aktionäre freuen

NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Erie Indemnity-Aktionäre freuen

Erie Indemnity-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Erie Indemnity-Dividende aus.

Erie Indemnity
213.95 EUR -1.22%
Kaufen Verkaufen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity am 21.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 5.56 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 7.13 Prozent an. 254.28 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Erie Indemnity-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 7.06 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Letztlich notierte die Erie Indemnity-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 253.85 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Erie Indemnity-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 1.94 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1.26 Prozent.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Erie Indemnity-Aktienkurs via NASDAQ 11.83 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 15.65 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Erie Indemnity

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 5.85 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2.30 Prozent ansteigen.

Grunddaten der Erie Indemnity-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Erie Indemnity beläuft sich aktuell auf 11.794 Mrd. USD. Das Erie Indemnity-KGV beläuft sich aktuell auf 27.00. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Erie Indemnity auf 4.068 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 10.69 USD aus.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com,Travis Wolfe / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erie Indemnity Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?