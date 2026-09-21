NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Erie Indemnity-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 317.99 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Erie Indemnity-Aktie investiert, befänden sich nun 31.448 Erie Indemnity-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’517.53 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Papiers am 18.09.2026 auf 239.05 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24.82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Erie Indemnity bezifferte sich zuletzt auf 11.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch