NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Erie Indemnity von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Erie Indemnity-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 185.05 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.404 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’194.76 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Papiers am 02.10.2026 auf 221.09 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.48 Prozent erhöht.

Erie Indemnity erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch