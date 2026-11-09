NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erie Indemnity-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Erie Indemnity-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Erie Indemnity-Anteile bei 103.48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.966 Erie Indemnity-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 273.07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 263.89 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 163.89 Prozent.

Erie Indemnity wurde am Markt mit 12.75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch