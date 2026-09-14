NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Erie Indemnity-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 97.08 USD. Bei einem Erie Indemnity-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.301 Erie Indemnity-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (245.03 USD), wäre das Investment nun 2’524.00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152.40 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Erie Indemnity eine Marktkapitalisierung von 11.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch