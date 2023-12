NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen

Am 14.12.2022 wurde das Electronic Arts-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Electronic Arts-Papier bei 124.66 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Electronic Arts-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8.022 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie auf 142.35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’141.91 USD wert. Mit einer Performance von +14.19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Electronic Arts-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch