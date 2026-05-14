Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Electronic Arts-Anlage?
|
14.05.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Electronic Arts eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 14.05.2021 wurde die Electronic Arts-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 138.62 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Electronic Arts-Aktie investiert hat, hat nun 7.214 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie auf 200.18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’444.09 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44.41 Prozent angezogen.
Electronic Arts war somit zuletzt am Markt 50.10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht
Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.Weiterlesen!
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.
Analysen zu Electronic Arts Inc.
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Feiertag - Gewinne vor der Pause -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen mit freundlichem Handel -- Asiens Börsen schliessen mit Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt findet am Donnerstag kein Handel statt. Am deutschen Markt sind am Feiertag Gewinne zu sehen. An den US-Börsen geht es am Donnerstag nach oben. An den Märkten in Fernost zeigten sich Verluste.