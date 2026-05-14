NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 14.05.2021 wurde die Electronic Arts-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 138.62 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Electronic Arts-Aktie investiert hat, hat nun 7.214 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie auf 200.18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’444.09 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44.41 Prozent angezogen.

Electronic Arts war somit zuletzt am Markt 50.10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch