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Performance unter der Lupe 14.08.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 3 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren eBay-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

eBay
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Heute vor 3 Jahren wurden eBay-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44.03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.271 eBay-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 104.58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 237.52 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 237.52 USD, was einer positiven Performance von 137.52 Prozent entspricht.

eBay erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 45.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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