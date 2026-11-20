Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem eBay-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 28.69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 348.554 eBay-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 40’857.44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117.22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 308.57 Prozent angewachsen.

Alle eBay-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch