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Lohnende eBay-Investition? 25.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 10 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die eBay-Aktie Anlegern gebracht.

eBay
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Am 25.09.2016 wurden eBay-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 32.07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die eBay-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.118 eBay-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 107.83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 336.23 USD wert. Das entspricht einem Plus von 236.23 Prozent.

Am Markt war eBay jüngst 48.60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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