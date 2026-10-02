eBay Aktie 956191 / US2786421030
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die eBay-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit eBay-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die eBay-Anteile bei 88.40 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11.312 eBay-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der eBay-Aktie auf 105.89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’197.85 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 19.79 Prozent gleich.
Der Börsenwert von eBay belief sich jüngst auf 47.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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