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06.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen eBay-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Das eBay-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren eBay-Anteile an diesem Tag 40.36 USD wert. Bei einem eBay-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.478 eBay-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 305.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 123.35 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 205.62 Prozent.
Zuletzt verbuchte eBay einen Börsenwert von 54.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Analysen zu eBay Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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