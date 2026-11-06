NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen

Das eBay-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren eBay-Anteile an diesem Tag 40.36 USD wert. Bei einem eBay-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.478 eBay-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 305.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 123.35 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 205.62 Prozent.

Zuletzt verbuchte eBay einen Börsenwert von 54.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch