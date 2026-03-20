eBay Aktie 956191 / US2786421030
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20.03.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in eBay-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der eBay-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das eBay-Papier an diesem Tag 66.34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die eBay-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.507 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der eBay-Aktie auf 90.74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136.78 USD wert. Mit einer Performance von +36.78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
eBay erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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