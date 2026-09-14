East West Bancorp Aktie 941081 / US27579R1041
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen East West Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 14.09.2021 wurde die East West Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71.41 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.004 East West Bancorp-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’808.85 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Papiers am 11.09.2026 auf 129.17 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +80.89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von East West Bancorp belief sich zuletzt auf 17.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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