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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die East West Bancorp-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der East West Bancorp-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die East West Bancorp-Aktie an diesem Tag 83.41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das East West Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.199 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen East West Bancorp-Anteile wären am 06.11.2026 154.47 USD wert, da der Schlussstand 128.84 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 54.47 Prozent.
Der East West Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 17.70 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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