East West Bancorp Aktie 941081 / US27579R1041
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|Lukratives East West Bancorp-Investment?
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen East West Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 05.10.2023 wurde die East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 51.15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 19.550 East West Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’467.45 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Papiers am 02.10.2026 auf 126.21 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 2’467.45 USD, was einer positiven Performance von 146.74 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von East West Bancorp belief sich jüngst auf 17.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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