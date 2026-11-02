NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine East West Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56.89 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 175.778 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (130.81 USD), wäre das Investment nun 22’993.50 USD wert. Mit einer Performance von +129.93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war East West Bancorp zuletzt 17.95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch