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|Profitabler East West Bancorp-Einstieg?
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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine East West Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren East West Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56.89 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 175.778 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (130.81 USD), wäre das Investment nun 22’993.50 USD wert. Mit einer Performance von +129.93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war East West Bancorp zuletzt 17.95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu East West Bancorp Inc.
Analysen zu East West Bancorp Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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