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|East West Bancorp-Anlage unter der Lupe
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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen East West Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die East West Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 104.49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 95.703 East West Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der East West Bancorp-Aktie auf 121.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’631.74 USD wert. Damit wäre die Investition um 16.32 Prozent gestiegen.
East West Bancorp war somit zuletzt am Markt 16.54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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