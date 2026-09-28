East West Bancorp Aktie 941081 / US27579R1041
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in East West Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
East West Bancorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen East West Bancorp-Anteile letztlich bei 108.36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.923 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 127.23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117.41 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17.41 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von East West Bancorp belief sich zuletzt auf 17.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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