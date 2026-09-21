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East West Bancorp Aktie 941081 / US27579R1041

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Rentables East West Bancorp-Investment? 21.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

East West Bancorp
104.34 CHF 0.54%
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Vor 10 Jahren wurde das East West Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das East West Bancorp-Papier bei 36.38 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 274.876 East West Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34’887.30 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Anteils am 18.09.2026 auf 126.92 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 248.87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für East West Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 17.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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