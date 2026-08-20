DXP Enterprises Aktie 935736 / US2333774071
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DXP Enterprises von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DXP Enterprises-Aktien gewesen.
Das DXP Enterprises-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30.69 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 32.584 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 191.49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’239.49 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 523.95 Prozent.
Am Markt war DXP Enterprises jüngst 3.06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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