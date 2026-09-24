DXP Enterprises Aktie 935736 / US2333774071
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DXP Enterprises-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden DXP Enterprises-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DXP Enterprises-Aktie bei 116.73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.857 DXP Enterprises-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 163.69 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Anteils am 23.09.2026 auf 191.08 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 63.69 Prozent angewachsen.
Am Markt war DXP Enterprises jüngst 2.94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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