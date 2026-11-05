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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen DXP Enterprises-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das DXP Enterprises-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35.33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.830 DXP Enterprises-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 448.29 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Anteils am 04.11.2026 auf 158.38 USD belief. Damit wäre die Investition um 348.29 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von DXP Enterprises belief sich jüngst auf 2.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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