NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DXP Enterprises-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 01.10.2023 wurde die DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der DXP Enterprises-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 34.94 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 28.620 DXP Enterprises-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 5’186.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 181.21 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 418.63 Prozent.

DXP Enterprises erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch