DXP Enterprises Aktie 935736 / US2333774071
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen DXP Enterprises-Einstiegs gewesen.
Vor 5 Jahren wurde die DXP Enterprises-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29.54 USD. Bei einem DXP Enterprises-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.385 DXP Enterprises-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 195.76 USD gerechnet, wäre die Investition nun 662.69 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 562.69 Prozent angezogen.
Am Markt war DXP Enterprises jüngst 3.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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