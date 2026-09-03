NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 3 Jahren eingefahren

Am 03.09.2023 wurde die DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 36.02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.776 DXP Enterprises-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 180.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 501.05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 401.05 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises bezifferte sich zuletzt auf 2.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch