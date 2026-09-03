DXP Enterprises Aktie 935736 / US2333774071
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DXP Enterprises gewesen.
Am 03.09.2023 wurde die DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 36.02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.776 DXP Enterprises-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 180.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 501.05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 401.05 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises bezifferte sich zuletzt auf 2.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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