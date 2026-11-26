Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DXP Enterprises-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 31.73 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die DXP Enterprises-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.152 DXP Enterprises-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (148.08 USD), wäre die Investition nun 466.69 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 366.69 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für DXP Enterprises eine Börsenbewertung in Höhe von 2.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch