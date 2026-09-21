NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dorel Industries von vor 5 Jahren angefallen

Das Dorel Industries-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das Dorel Industries-Papier bei 11.22 CAD. Bei einer 1’000-CAD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 89.127 Dorel Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 126.56 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.42 CAD belief. Damit hätte sich die Investition um 87.34 Prozent vermindert.

Alle Dorel Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48.85 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch