NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Dorel Industries-Anteile an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende standen Dorel Industries-Anteile an diesem Tag bei 33.85 CAD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CAD in die Dorel Industries-Aktie investierten, hätten nun 2.954 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.90 CAD, da sich der Wert einer Dorel Industries-Aktie am 23.10.2026 auf 1.32 CAD belief. Damit wäre die Investition 96.10 Prozent weniger wert.

Dorel Industries wurde am Markt mit 45.45 Mio. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch