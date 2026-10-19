Dorel Industries Aktie 686845 / CA25822C2058
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|Lohnender Dorel Industries-Einstieg?
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dorel Industries-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Dorel Industries-Aktie Investoren gebracht.
Am 19.10.2021 wurde die Dorel Industries-Aktie via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23.25 CAD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CAD in den Konzern investierten, besitzen nun 430.108 Dorel Industries-Aktien. Die gehaltenen Dorel Industries-Aktien wären am 16.10.2026 615.05 CAD wert, da der Schlussstand 1.43 CAD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -93.85 Prozent.
Zuletzt verbuchte Dorel Industries einen Börsenwert von 49.24 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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