NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dorel Industries-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 19.10.2021 wurde die Dorel Industries-Aktie via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23.25 CAD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CAD in den Konzern investierten, besitzen nun 430.108 Dorel Industries-Aktien. Die gehaltenen Dorel Industries-Aktien wären am 16.10.2026 615.05 CAD wert, da der Schlussstand 1.43 CAD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -93.85 Prozent.

Zuletzt verbuchte Dorel Industries einen Börsenwert von 49.24 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch