Donegal Grou b Aktie 1229216 / US2577013004
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|Lukratives Donegal Group B-Investment?
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group B-Aktie Anlegern gebracht.
Donegal Group B-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16.79 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.956 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Donegal Group B-Anteile wären am 14.09.2026 151.46 USD wert, da der Schlussstand 25.43 USD betrug. Damit wäre die Investition um 51.46 Prozent gestiegen.
Am Markt war Donegal Group B jüngst 915.50 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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