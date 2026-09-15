NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor einem Jahr verdient

Donegal Group B-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16.79 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.956 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Donegal Group B-Anteile wären am 14.09.2026 151.46 USD wert, da der Schlussstand 25.43 USD betrug. Damit wäre die Investition um 51.46 Prozent gestiegen.

Am Markt war Donegal Group B jüngst 915.50 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch