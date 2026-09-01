NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Donegal Group B-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Donegal Group B-Papier an diesem Tag 15.00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 66.667 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’650.00 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 31.08.2026 auf 24.75 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 65.00 Prozent.

Donegal Group B war somit zuletzt am Markt 877.01 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch