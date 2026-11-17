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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Donegal Group B-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Donegal Group B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Donegal Group B-Papiers betrug an diesem Tag 13.68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7.310 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 28.55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 208.70 USD wert. Damit wäre die Investition um 108.70 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Donegal Group B eine Marktkapitalisierung von 1.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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