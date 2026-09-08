NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 08.09.2016 wurde das Donegal Group B-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22.10 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Donegal Group B-Aktie investierten, hätten nun 452.489 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 24.75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11’199.10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11.99 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Donegal Group B einen Börsenwert von 904.83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch