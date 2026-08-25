NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Donegal Group B-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Donegal Group B-Anteile bei 14.61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.845 Donegal Group B-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 162.29 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 24.08.2026 auf 23.71 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62.29 Prozent angezogen.

Donegal Group B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 904.26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch