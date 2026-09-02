NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group A-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Donegal Group A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group A-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14.75 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 67.797 Donegal Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie auf 19.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’299.66 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.97 Prozent angezogen.

Donegal Group A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 700.63 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch