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|Donegal Group A-Investment im Blick
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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Donegal Group A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Donegal Group A-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Donegal Group A-Anteile an diesem Tag 14.21 USD wert. Bei einem Donegal Group A-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70.373 Donegal Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie auf 18.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’314.57 USD wert. Das entspricht einem Plus von 31.46 Prozent.
Der Donegal Group A-Wert an der Börse wurde auf 686.02 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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