NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 5 Jahren abgeworfen

Donegal Group A-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Donegal Group A-Anteile an diesem Tag 14.21 USD wert. Bei einem Donegal Group A-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70.373 Donegal Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie auf 18.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’314.57 USD wert. Das entspricht einem Plus von 31.46 Prozent.

Der Donegal Group A-Wert an der Börse wurde auf 686.02 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch