Donegal Grou a Aktie 1223689 / US2577012014
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Donegal Group A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Donegal Group A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14.83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.743 Donegal Group A-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 19.46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131.22 USD wert. Mit einer Performance von +31.22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 721.15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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