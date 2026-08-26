NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group A von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17.41 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.744 Donegal Group A-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 19.13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109.88 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 9.88 Prozent.

Donegal Group A wurde am Markt mit 692.99 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch