Donegal Grou a Aktie 1223689 / US2577012014
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group A von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Donegal Group A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17.41 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.744 Donegal Group A-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 19.13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109.88 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 9.88 Prozent.
Donegal Group A wurde am Markt mit 692.99 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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