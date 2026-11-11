NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Donegal Group A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.11.2016 wurden Donegal Group A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16.29 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Donegal Group A-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 613.874 Donegal Group A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’645.18 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Anteils am 10.11.2026 auf 18.97 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 16.45 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 680.69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch