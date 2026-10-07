Donegal Grou a Aktie 1223689 / US2577012014
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|Lukrative Donegal Group A-Investition?
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Donegal Group A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Donegal Group A-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14.83 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.743 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (18.19 USD), wäre das Investment nun 122.66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 22.66 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 664.39 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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