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Donegal Grou a Aktie 1223689 / US2577012014

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Profitable Donegal Group A-Anlage? 12.08.2026 16:02:41

NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Donegal Group A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Donegal Grou a
18.77 USD 0.64%
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Heute vor 5 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie betrug an diesem Tag 15.55 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Donegal Group A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 64.309 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 1’201.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18.68 USD belief. Damit wäre die Investition 20.13 Prozent mehr wert.

Donegal Group A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 683.56 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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