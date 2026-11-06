NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digi International von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Digi International-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Digi International-Anteile an diesem Tag bei 35.55 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 28.129 Digi International-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’753.59 USD, da sich der Wert eines Digi International-Papiers am 05.11.2026 auf 62.34 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75.36 Prozent erhöht.

Digi International wurde am Markt mit 2.75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch